Sieben Promis sind noch im Rennen – und in Folge 4 wird es technisch anspruchsvoll. Unter dem Titel „Promis in Plunderpanik“ dreht sich alles um Feingefühl, Timing und saubere Handarbeit.
Den Auftakt in Folge 4 macht eine echte Klassiker-Disziplin: Plunderteilchen mit Obst. Entscheidend ist dabei das richtige Tourieren des Teigs – also das präzise Einarbeiten der Butter in mehreren Schichten. Ruhephasen, Blätterung und Backfarbe spielen eine zentrale Rolle. Zudem muss das Obst sichtbar verarbeitet sein. Wer hier unkonzentriert arbeitet, riskiert wichtige Punkte.