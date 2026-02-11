In Folge 1 von „Das große Promibacken“ warten gleich knifflige Aufgaben, Zeitdruck und erste Nervosität am Backofen. Wer startet souverän und wer gerät direkt ins Wanken?

„Das ist eine Weltpremiere. Die Zahnseide war das i-Tüpfelchen.“ Sterne-Pâtissier Christian Hümbs kann kaum glauben, was er da sieht – eine der kuriosesten Backpannen in der Geschichte von „Das große Promibacken“. Schon in der Auftaktfolge der Jubiläumsstaffel am Mittwoch, 11. Februar, um 20.15 Uhr in SAT.1 wird klar: Die technische Prüfung hat es diesmal in sich.

Die zehn prominenten Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker sollen klassische Berliner backen – gefüllt mit Zwiebel-Chutney und getoppt mit Röstzwiebeln, ganz ohne „Schnickschnack“. Doch bei einer Kreation läuft alles aus dem Ruder – inklusive eines Fadens im Teig.

Greift Ninja-Warrior-Star René Casselly daneben? Unterläuft Moderatorin Arabella Kiesbauer der Patzer? Oder wird ausgerechnet Schauspielerin Rebecca Immanuel durch diese Panne zur tragischen Hauptfigur der Backstube?

Diese zehn Promis kämpfen in der 10. Staffel um den goldenen Cupcake und 10.000 Euro für den guten Zweck:

Moderator Alexander Mazza

Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack

Schauspielerin Anne-Sophie Briest

Moderatorin Arabella Kiesbauer

Entertainer und Sänger Maximilian Arland

Autorin und Beziehungs-Expertin Paula Lambert

Schauspielerin Rebecca Immanuel

Zirkusartist René Casselly

Ex-Fußball-Nationalspieler Thomas Helmer

Comedian und Showmaster Thomas Hermanns

Staffel 10 von "Das große Promibacken" läuft ab Mittwoch, 11. Februar 2025, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.