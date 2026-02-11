In Folge 1 von „Das große Promibacken“ warten gleich knifflige Aufgaben, Zeitdruck und erste Nervosität am Backofen. Wer startet souverän und wer gerät direkt ins Wanken?
„Das ist eine Weltpremiere. Die Zahnseide war das i-Tüpfelchen.“ Sterne-Pâtissier Christian Hümbs kann kaum glauben, was er da sieht – eine der kuriosesten Backpannen in der Geschichte von „Das große Promibacken“. Schon in der Auftaktfolge der Jubiläumsstaffel am Mittwoch, 11. Februar, um 20.15 Uhr in SAT.1 wird klar: Die technische Prüfung hat es diesmal in sich.