Welche Promis sind in Staffel zwei dabei?

1 Sollen angeblich in der neuen "Das große Promi-Büßen"-Staffel dabei sein: Yvonne Woelke (l.) und Daniela Büchner. Foto: [M] imago images/STAR-MEDIA

ProSieben wird in diesem Jahr eine zweite Staffel von "Das große Promi-Büßen" zeigen. Diese Kandidatinnen und Kandidaten könnten in den neuen Folgen mitmischen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Im Sommer 2022 hat ProSieben erstmals die neue Reality-Show "Das große Promi-Büßen" gezeigt, in der prominente Gesichter unter anderem mit vergangenen Verfehlungen konfrontiert wurden. In diesem Jahr soll eine weitere Staffel folgen. Welche Promis diesmal womöglich mit dabei sein sollen, möchte die "Bild"-Zeitung in Erfahrung gebracht haben.