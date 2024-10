1 Olivia Jones lädt erneut zum "Promi-Büßen" ein. Foto: Joyn/Nikolai Milatovic

Olivia Jones kehrt im November mit der dritten Staffel "Das große Promi-Büßen" zurück. Die Dragqueen, die in dem Format eine Gruppe von Promis mit ihren Sünden konfrontiert, verspricht "die emotionalste Staffel, die es je gab".











Olivia Jones (54) wird erneut "Das große Promi-Büßen" präsentieren. In der dritten Staffel werden sich zehn Promis in der "Runde der Schande" ihren öffentlichen Fehltritten stellen und verschiedene Challenges im Kampf um den Sieg in der Reality-Show meistern.