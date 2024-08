Das große Promi-Büßen: Das sollen die Kandidaten sein

1 Thorsten Legat soll einer der Kandidaten der kommenden "Das große Promi-Büßen"-Staffel sein. Foto: imago/Horst Galuschka

Die Ausstrahlung der Folgen der dritten Staffel von "Das große Promi-Büßen" wird für den kommenden Herbst erwartet. Welche Sternchen könnten diesmal an der Reality-Show teilnehmen?











Noch in diesem Jahr sollen sich einige deutschsprachige TV-Gesichter wieder dem "großen Promi-Büßen" stellen. Wer offiziell in der kommenden Staffel dabei sein wird, ist bisher nicht bekannt. Die "Bild"-Zeitung möchte nun aber in Erfahrung gebracht haben, wen Moderatorin Olivia Jones (54) in den neuen Episoden auf der ProSiebenSat.1-Streamingplattform Joyn begrüßen wird. Die Folgen seien Produktionskreisen zufolge bereits im Juli in Österreich mit zehn Promis abgedreht worden.