Die Backshow „Das große Backen“ auf Sat.1 begeistert nicht nur durch die beeindruckenden Kreationen der Kandidaten, sondern wirft auch eine Frage auf: Was passiert eigentlich mit all den Torten und Kuchen nach den Dreharbeiten? Die Antwort zeigt, dass bei der Produktion großer Wert auf Nachhaltigkeit und den bewussten Umgang mit Lebensmitteln gelegt wird.

Nachdem die Juroren Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs die Kuchen bewertet haben, wird keineswegs alles entsorgt. Stattdessen dürfen sich die rund 60 bis 70 Mitarbeiter am Set nach Drehschluss über die süßen Leckereien hermachen, wie Hümbs und Schliephake-Burchardt in einem Video von Sat.1 verraten. Laut Hümbs sind die Kuchen oft schneller weg, als man denken würde. Schließlich haben die Mitarbeiter während der Produktion die Köstlichkeiten vor Augen und in der Nase und freuen sich darauf, selbst zu probieren, so Schliephake-Burchardt.

Neben den gebackenen Meisterwerken achte die Produktion auch bei den Zutaten auf Nachhaltigkeit, wie eine Sat.1-Sprecherin gegenüber Bunte berichtete. Reste von haltbaren Zutaten wie Mehl oder Zucker würden für zukünftige Aufgaben aufbewahrt, während verderbliche Lebensmittel, etwa Obst oder Teigreste, zu Smoothies, Quiches oder neuen Kuchen verarbeitet und ebenfalls an das Team verteilt würden.

Was ist „Das große Backen“?

Damit unnötige Verschwendung vermieden wird, werde bereits im Vorfeld mit den Kandidaten genau besprochen, welche Mengen an Zutaten benötigt werde. Regionalität und Saisonalität spielten demnach eine große Rolle, und wo möglich, kämen Bio-Produkte zum Einsatz.

„Das große Backen“ ist eine beliebte Backshow auf Sat.1, bei der ambitionierte Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker ihr Können unter Beweis stellen. Unter der Moderation von Enie van de Meiklokjes treten die Teilnehmer in mehreren Runden gegeneinander an, um die Jury, bestehend aus Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs, mit ihren kreativen und technisch anspruchsvollen Backwerken zu überzeugen. Die Kandidaten kämpfen um den „Goldenen Cupcake“, ein Preisgeld von 10.000 Euro und die Möglichkeit, ein eigenes Backbuch zu veröffentlichen. Die Show begeistert durch beeindruckende Tortenkreationen und weckt Jahr für Jahr die Leidenschaft fürs Backen bei ihren Zuschauern.