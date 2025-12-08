David Schumacher (24) hat seiner Verlobten Vivien Keszthelyi (25) via Instagram zum Geburtstag gratuliert und ihr dabei eine öffentliche Liebeserklärung gemacht. "Mit dir zusammen zu sein, ist das größte Geschenk meines Lebens. Du machst jeden Tag leichter, besser und schöner, nur indem du du selbst bist", schrieb der Sohn von Ralf (50) und Cora Schumacher (48).

Der Rennfahrer beteuerte seiner "wunderschönen Verlobten" weiter: "Ich bin so dankbar, dich heute feiern zu dürfen, die Frau, die mich inspiriert, mich unterstützt und an meiner Seite steht, egal was passiert."

"Ich liebe dich mehr als Worte jemals sagen können"

Er könne es "kaum erwarten", die "gemeinsame Zukunft" aufzubauen. Er fügte noch liebevoll hinzu: "Du bist mein Herz, mein Frieden, mein Zuhause. Ich liebe dich mehr als Worte jemals sagen können." Zu den herzlichen Worten stellte er ein Pärchenfoto, das offenbar vor einigen Wochen im Malediven-Urlaub entstanden ist. Vor einem Meeres-Hintergrund umarmt Schumacher seine Liebste strahlend und hält ihre Hand, an der der Verlobungsring blitzt.

Am 5. November hatte der Neffe von Formel-1-Legende Michael Schumacher (56) seiner Freundin einen Antrag gemacht, wie er zwei Tage später in einem Instagram-Post bekannt gab. Mit mehreren Bildern gab er Einblicke in den großen Moment: Hunderte roter Rosenblätter im Sand, ein kunstvoll arrangiertes Blumenherz und ein leuchtender Schriftzug mit den Worten "Marry Me" (auf Deutsch: "Heirate mich!") bildeten die Kulisse für die Frage aller Frage. "Sie hat Ja gesagt. Der Ozean war Zeuge unserer Liebe, und der Sonnenuntergang besiegelte unser Versprechen", betonte er dazu.

Seit sieben Jahren ein Paar

Die Verlobung folgte nach rund sieben Jahren Beziehung. Das Paar verbindet die gemeinsame Leidenschaft für den Rennsport. Denn die gebürtige Ungarin ist ebenfalls Rennfahrerin. Für Schumacher zog sie von Budapest nach Österreich und lebt heute mit ihm in Salzburg.