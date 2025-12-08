Dieses Geschenk ist unbezahlbar: David Schumacher hat seine Verlobte Vivien Keszthelyi zu ihrem 25. Geburtstag mit einer öffentlichen Liebeserklärung überrascht.
David Schumacher (24) hat seiner Verlobten Vivien Keszthelyi (25) via Instagram zum Geburtstag gratuliert und ihr dabei eine öffentliche Liebeserklärung gemacht. "Mit dir zusammen zu sein, ist das größte Geschenk meines Lebens. Du machst jeden Tag leichter, besser und schöner, nur indem du du selbst bist", schrieb der Sohn von Ralf (50) und Cora Schumacher (48).