1 Miranda Lambert bei den Academy of Country Music Awards 2018 in Las Vegas Foto: Kathy Hutchins / Shutterstock.com

Miranda Lambert hat wieder geheiratet, und das schon vor einer Weile, wie ein Sprecher der Sängerin nun erklärte. Im August hatte sich Lambert noch als "glücklicher Single" bezeichnet.

Country-Star Miranda Lambert (35, "The Weight of These Wings") hat wieder geheiratet. Die Sängerin hat ihrem Freund Brendan McLoughlin das Jawort gegeben, wie ihr Sprecher laut "People" bestätigte. Dies sei schon vor einer Weile geschehen. Auch auf Instagram teilte Lambert die freudige Nachricht mit ihren Fans. Dort schrieb sie zu zwei Bildern, auf denen sie zusammen mit ihrem Mann und in einem Hochzeitskleid zu sehen ist: "Ich habe die Liebe meines Lebens getroffen. Und wir haben geheiratet."

Lambert war zuvor mit Blake Shelton (42) verheiratet. Ihre Trennung gaben die beiden Musik-Stars im Sommer 2015 bekannt. Insgesamt waren sie etwa zehn Jahre zusammen, vier davon als Ehepaar. Später war die 35-Jährige über zwei Jahre mit dem Sänger Anderson East (30) liiert, dann mit dem Musiker Evan Felker (34). Im August 2018 soll sie sich von diesem getrennt haben. In einem Interview mit "The Tennessean" sagte sie Ende August noch, sie sei ein "glücklicher Single".