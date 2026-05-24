Das geträumte Abenteuer: Preisregen für deutsche Filmschaffende in Cannes

Schon zum zweiten Mal in Folge gewinnt eine deutsche Filmschaffende den "Preis der Jury" in Cannes. Auch "Vaterland", in dem die oscarnominierte Sandra Hüller einmal mehr brilliert, wird mit einem der Hauptpreise des Festivals geehrt.
Die 79. Internationalen Filmfestspiele von Cannes sind Geschichte. Die deutsche Bilanz des renommierten Festivals fällt positiv aus. Die in Bremen geborene Regisseurin Valeska Grisebach ("Western", 58) ist für ihr Werk "Das geträumte Abenteuer" mit dem "Preis der Jury" geehrt worden, der drittbedeutendsten Auszeichnung des Festivals. Grisebachs Film ist mit bulgarischen Laiendarstellern entstanden und spielt in der Grenzregion Bulgariens und der Türkei.