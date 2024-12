Das Geschäft mit schönen Händen: Warum boomen Nagelstudios in Stuttgart?

1 „Man muss wissen, welches Werkzeug man für welchen Hauttyp verwendet“, sagt Lina Krüger, Inhaberin von von LK Nails im Stuttgarter Westen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

In Stuttgart gibt es mittlerweile fast 200 Nagelstudios. Die Geschmäcke der Kunden sind sehr unterschiedlich. Einblicke in eine Branche, in der Fingerspitzengefühl gefragt ist.











Ein leises Surren ist zu hören, als Toni mit dem kleinen Fräser Nagel für Nagel die blaue Acrylschicht abträgt – und damit den Weg ebnet für ein neues Design. Ein Sammelsurium an Pinseln und Geräten befindet sich auf dem lang gezogenen Tisch, an dem Nicole sitzt, die linke Hand vertrauensvoll in Tonis Hände gelegt. Sie zeigt ihm ein Foto. Auf Pinterest ist die 25-Jährige auf ein Nagelmotiv in 3D-Optik gestoßen. Rot statt Blau soll es diesmal sein. Und bitte bloß nicht zu kurz, die neuen Nägel! Ein bisschen Extravaganz kann nicht schaden.