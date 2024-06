Das Geschäft mit Fußballwetten: Europa kickt – und Asien wettet

1 Vor allem Wetten auf Pferderennen sind in Hongkong beliebt. Der Veranstalter bietet mittlerweile aber auch Fußballwetten an. Foto: AFP/Laurel Chor

Die Fußball-EM findet nur in Europa statt? Wohl kaum: Weltweit fiebern Menschen mit, die Wetten abgeschlossen haben. Das Geschäft boomt besonders in Asien – nur ist es dort nicht immer gern gesehen.











In Thailand wittert man gerade das große Geschäft: „Die diesjährige EM-Ausgabe wird lebhaft, da Liveübertragungen zu hoher ökonomischer Aktivität führen werden, wie etwa den Verkauf von Essen und Getränken, auch auswärtig, um währenddessen die Spiele zu sehen.“ So schätzt ein Bericht der Thailändischen Handelskammer die Wirtschaftseffekte der Fußball-Europameisterschaft ein, die seit 14. Juni am anderen Ende der Welt stattfindet, in Deutschland.