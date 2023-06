, aktualisiert am 28.12.2022 - 16:37 Uhr

11 Klaus Kienle mit einem Mercedes Flügeltürer aus dem Jahr 1954 Foto: Simon Granville

Klassiker mit dem Stern wie der Flügeltürer werden heutzutage für Millionensummen verkauft. Auch ein Mann aus Ditzingen mischt mit. Zu den Kunden gehören Royals und Mario Gomez.









Gebannt verfolgt Sven Gramm in New York die entscheidenden Minuten der Geheimauktion. Immer wieder bietet einer der Interessenten noch mehr Geld für den aufwendig restaurierten Luxusoldtimer von Mercedes. Jedes Mal, wenn ein höheres Gebot eintrifft, verlängert sich die Auktion um weitere 90 Sekunden. Dann fällt der virtuelle Hammer: Im legendären Auktionshaus Sotheby’s endet die Online-Versteigerung des Mercedes 300 SL mit einem satten Millionenerlös, über dessen genaue Höhe sich Sven Gramm ausschweigt: „Der Kunde will, dass der Preis nicht genannt wird.“