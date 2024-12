Das geht immer: Inspiration für zeitlose Weihnachtsgeschenke

Alle Jahre wieder plagt viele Menschen eine Frage: Was verschenke ich nur zu Weihnachten? Socken und Krawatten gelten sicherlich als Klischees für einfallslose Geschenke, landen aber oft genug unterm Christbaum. Aber es gibt noch eine ganze Reihe andere Präsente, mit denen man nichts falsch machen kann. Hier kommen ein paar Ideen für zeitlose Weihnachtsgeschenke.

Simpel, aber elegant

Es muss nicht immer ein außergewöhnliches Geschenk sein. Manchmal tun es die einfachen Dinge - aber vielleicht einen Tick eleganter. So hat höchstwahrscheinlich jeder Salz zu Hause. Aber ein hochwertiges Fleur de Sel steht vermutlich nicht in jedem heimischen Gewürzregal. Besonders Hobbyköche erfreuen sich an edlen Gewürzen und Mischungen. Letzteres kann für eine persönliche Note auch selbst hergestellt werden. Ähnliches gilt auch für Pralinen und Schokolade, Weine und andere Köstlichkeiten. Ein gutes Öl oder aromatischer Essig. Gutes kann so einfach sein - und ist dann doch etwas Besonderes.

Präsente mit persönlicher Note

Zum Jahresabschluss kann man das Jahr einmal Revue passieren lassen. Ein solcher Rückblick lässt sich ganz wunderbar mit einem Geschenk verbinden - etwa mit einem Fotoalbum. Das gibt nicht nur eine persönliche Note durch die Bilder, sondern es kommt auch die eigene Kreativität bei der Gestaltung zum Tragen. Ob nun selbst gebastelt mit buntem Karton oder online über einen Foto-Service gestaltet. Solche Dienstleister bieten inzwischen eine ganze Palette an Foto-Produkten an. Vielleicht ein individuelles Puzzle mit einem Motiv aus dem letzten Sommerurlaub? Auch Brettspiele kann man inzwischen mit Bildern personalisieren. Neben dem Fotoalbum bleibt natürlich der Kalender ein Klassiker.

Zeit verschenken

Im stressigen Alltag vergessen wir oft, wie wertvoll eigentlich Zeit ist und welche Freude wir bereiten können, wenn wir etwas davon verschenken. Das kann ein gemeinsamer Urlaub oder ein Konzertbesuch sein. Aber auch ein Abendessen beim Italiener oder ein gemeinsames Frühstück in einem netten Café. Übrigens: Auch das Basteln von Geschenken beinhaltet bereits Zeit - oder auch das Gestalten eines Fotoalbums oder den passenden Gutschein für die gewählte Aktivität. Tipp: Möglichst schon einen Termin für das gemeinsame Essen oder den Urlaub festlegen, damit es nicht bei einem Gutschein und einem Versprechen bleibt.

Bücher, Gutscheine und Co.

Apropos Gutscheine. Die sind zu Weihnachten immer noch unter den beliebtesten Geschenken. Zwar sind sie als nicht sonderlich einfallsreich verschrien, aber sie erfüllen ihren Zweck und sind für jedes Budget zu haben. Auch Bücher sind zeitlos und klassisch und als Geschenk immer gern gesehen. Wer sich bei dem Buchgeschmack des Beschenkten unsicher ist, kann mit einem Buchgutschein auf Nummer sicher gehen.