Amazon hat mit "Prime Young Adult" ein neues Preismodell für seine Prime-Mitgliedschaft vorgestellt. Die Initiative richtet sich an junge Erwachsene im Alter von 18 bis 25 Jahren, die bisher keine kostenpflichtige Prime-Mitgliedschaft abgeschlossen haben. Die wichtigsten Infos zum neuen Abo-Modell.

Um das vergünstigte Abo in Anspruch nehmen zu können, müssen Nutzerinnen und Nutzer ihr Alter durch ein offizielles Dokument nachweisen. Dafür stehen digitale Verfahren bereit, bei denen etwa ein Personalausweis oder Führerschein hochgeladen wird. Nach Angaben von Amazon erfolgt die Prüfung innerhalb weniger Tage. Das Angebot kann nur von Personen genutzt werden, die noch keine reguläre Prime-Mitgliedschaft besitzen.

Identische Leistungen bei reduziertem Preis

Prime Young Adult umfasst die gleichen Leistungen wie die reguläre Mitgliedschaft, kostet allerdings nur die Hälfte des Standardpreises. Das monatlich kündbare Abo beläuft sich laut Amazon derzeit auf 4,49 Euro im Monat oder knapp 45 Euro im Jahr. Für die Dauer der Mitgliedschaft gelten dieselben Nutzungsrechte wie bei der regulären Version. Nach Ablauf eines halben Jahres ist eine erneute Prüfung des Alters erforderlich, um sicherzustellen, dass die Voraussetzungen weiterhin erfüllt sind. Fällt die Prüfung negativ aus, wird die Mitgliedschaft automatisch in ein reguläres Prime-Abo umgewandelt.

Einordnung des neuen Angebots

Mit dem neuen Tarifmodell erweitert Amazon sein bestehendes Portfolio, das bisher unter anderem bereits ein rabattiertes Prime-Studentenprogramm beinhaltete. Im Unterschied zu jenem ist Prime Young Adult nicht an einen Ausbildungsstatus gebunden, sondern lediglich an das Lebensalter. Damit positioniert sich das Unternehmen in einem weiteren, bislang unerschlossenen Kundensegment. In der begleitenden Pressemitteilung verweist Amazon darauf, dass junge Erwachsene heute verstärkt mit wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert seien. Die Einführung des neuen Abos wird somit auch als Reaktion auf gesellschaftliche und demografische Entwicklungen verstanden.