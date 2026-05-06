Das Gehirn isst mit: Warum wir lieber nicht nebenbei essen sollten

Essen passiert oft nebenbei - und genau dabei geht viel verloren. Food-Designerin Marije Vogelzang erklärt, warum Geschmack stark vom Kontext abhängt, wie schnell wir Essen wirklich "verpassen" und welche kleinen Veränderungen helfen, Mahlzeiten wieder bewusster zu erleben.
Essen passiert heute oft nebenbei - zwischen Terminen, vor dem Bildschirm oder mit dem Smartphone in der Hand. Die Mahlzeit wird zur Nebensache - und verliert damit an Geschmack, sagt die Designerin Marije Vogelzang am Rande der Munich Creative Business Week im Gespräch mit spot on news. Die Niederländerin gilt als eine der Pionierinnen des Food Designs. Im Interview erklärt sie, wie sich Essgewohnheiten mit einfachen Mitteln verändern lassen.