Uschi Glas (81) und Dieter Hermann (74) feiern Porzellanhochzeit. Seit dem 22. Oktober 2005 sind die beiden verheiratet und feiern damit 20 Jahre Ehe. Die Schauspielerin und der Unternehmensberater sind ein eingespieltes Team, bei Events geben sie regelmäßig ein harmonisches Duo ab. Wie kam es zum großen Liebesglück und was ist das Geheimnis ihrer beständigen Ehe?