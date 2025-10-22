Uschi Glas (81) und Dieter Hermann (74) feiern Porzellanhochzeit. Seit dem 22. Oktober 2005 sind die beiden verheiratet und feiern damit 20 Jahre Ehe. Die Schauspielerin und der Unternehmensberater sind ein eingespieltes Team, bei Events geben sie regelmäßig ein harmonisches Duo ab. Wie kam es zum großen Liebesglück und was ist das Geheimnis ihrer beständigen Ehe?

Gescheiterte Ehe als Niederlage Besonders Uschi Glas war ein gebranntes Kind, was das Thema Ehe anbelangt. Ihre erste mit Bernd Tewaag (geb. 1948) scheiterte, nachdem Berichte über eine Affäre Tewaags bekannt wurden. Aus der Ehe, die von 1981 bis 2003 hielt, gingen drei Kinder hervor. "Die gescheiterte Ehe hat mir sehr zugesetzt", gab Glas Anfang des Jahres in einem ORF-Interview an. "Da musst du irgendwann wieder aufstehen. Den Tiefschlag kann man nicht wegtun, der ist so. Irgendwann ist genug, dann ist die Trauerzeit vorbei und jetzt stehe ich wieder auf. Aber das war nicht einfach. Das wünsche ich niemandem."

Auch der "Bild"-Zeitung bestätigte Uschi Glas im vergangenen Jahr: "Nicht unsere Ehe war damals die Katastrophe, sondern die plötzliche Trennung war hart für mich. Ich empfand sie als Niederlage, dazu kam viel öffentliche Schadenfreude." Sie habe sich ein Jahr zurückgezogen, "leckte meine Wunden und fing noch mal neu an". Dass sie heute das Vergangene als "alten Hut" bezeichnen kann und der Neuanfang glückte, dafür ist auch ihr zweiter Ehemann verantwortlich.

2004 lernte sie Dieter Hermann auf dem Golfplatz kennen, rund vier Monate später wurde daraus Liebe. Denn: "Die Wellenlänge stimmt", verriet Glas damals dem "Bunte"-Magazin. Mit keinem Menschen der Welt habe sie so viel gelacht wie mit ihrem Dieter, der die Schauspielerin vorher nur aus einem einzigen Film kannte und sie daher "nur als Menschen" sah. Und wie kam es für Hermann, der ebenfalls bereits verheiratet war, und Glas zum erneuten Anlauf in Sachen Trauung? 2014 verriet die 81-Jährige im Gespräch mit "Bunte": "Ehrlich gesagt, habe ich ihm das vorgeschlagen." Hermann sollte nicht länger als "nur der Begleiter" von Glas gelten, die mit ihrem Partner "auf gleichen Ebenen" wahrgenommen werden wollte. "Und das bedeutete im Endeffekt heiraten", berichtete die Schauspielerin. Die Hochzeit fand schließlich im engsten Kreis in der Renatus-Kapelle von Schloss Lustheim bei München statt.

20 Jahre Ehe mit dem "Partner in crime"

In ihre glückliche Ehe, die seit 2005 hält, gibt Glas bis heute gerne Einblicke. "Ich bin mit Dieter glücklich", sagte sie 2024 der "Bild". "Wir führen eine Beziehung voller Respekt, Liebe und auf Augenhöhe. Uns verbinden dieselben Werte, Ansichten, Umgangsformen. Und wir genießen es, abends zusammen zu kochen." Die beiden seien nicht immer einer Meinung, aber: "Wir streiten nicht, sondern diskutieren. Das ist ein Unterschied."

Zum Geheimnis ihrer Beziehung gehöre auch, "dass man Spaß miteinander hat", erzählte die Schauspielerin im vergangenen Jahr auf dem roten Teppich der Bambi-Verleihung. "Dass man sich freut, dass man sich sieht, dass man viel zusammen macht." Außerdem sei es wichtig, dass man gleiche Werte hat, "das ist bei uns entscheidend. Dass wir an einem Strang ziehen und nicht gegensätzlich sind, sondern miteinander arbeiten und unser Leben genießen." Ihr Ehemann gab zudem an: "Wir ticken gleich. Wir engagieren uns beide für die gleichen guten Zwecke. Wir haben ganz viel gemeinsam."

Dass die beiden bei Promi-Events meist als Duo vertreten sind, wenn auch Hermann sich meist etwas im Hintergrund hält, hat einen Grund. "Mein Partner in crime", schrieb Glas bei Instagram zum Bambi-Abend: "Ohne die Begleitung meines geliebten Dieters würde ich den roten Teppich eher meiden." Auch "Bunte" bestätigte sie: "Wenn er nicht mitgehen würde, würde ich auch nicht hingehen."

Bei all den Höhen gehen die beiden auch durch die Tiefen des Lebens gemeinsam. Hermann schwebte in seinem Leben bereits zweimal in Lebensgefahr, das große Glück war seine Ehefrau. "Ich konnte schnell genug den Notarzt rufen", erzählte Glas der "Bild". "Einmal hatte ihn eine Wespe gestochen, er brach kreidebleich zusammen, hatte einen allergischen Schock. Seine Töchter waren damals bei uns zu Besuch. Gemeinsam bearbeiteten wir ihn, bei uns zu bleiben, bis der Rettungswagen kam." Das andere Mal sei ein Aneurysma in seinem Kopf geplatzt. Die Ärzte sprachen danach von einem Wunder, dass Hermann überlebt habe. Die dramatischen Erlebnisse haben das Paar geprägt: "Solche Erfahrungen nehmen einem die Angst vor dem Tod. Wir sind dankbar, vor allem den Ärzten und Sanitätern, und leben bewusst und fröhlich jeden Moment."