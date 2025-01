Das gabs noch nie!: GNTM 2025: Bedeutende Neuerungen bei den Männern in Staffel 20

Zum 20. Geburtstag überrascht sie ihre Fans: In der neuen Staffel "Germany's next Topmodel" feiert Heidi Klum eine Premiere mit männlichen Plus-Size-Teilnehmern und Best-Agern.

Zum 20. Mal sucht Heidi Klum (51) Deutschlands schönstes Model. Am Donnerstag, 13. Februar, startet die Jubiläumsstaffel von "Germany's next Topmodel". Wie die 51-Jährige dem Magazin "Stern" vorab verraten hat, gibt es in Staffel 20 eine Überraschung: "In der neuen Staffel sind auch Plus-Size-Männer, ein Best-Ager-Mann und zwei Best-Ager-Frauen dabei", sagt Klum. "Ich hätte gerne noch mehr gehabt, aber ich kann nur die mitnehmen, die sich bewerben."

Männer durften bereits in Staffel 19 erstmals teilnehmen, weibliche Übergroßen-Models und ältere Frauen waren auch schon Teil der Castingshow. Männliche Plus-Size-Teilnehmer und Best-Ager sind eine Neuerung in dem Traditionsformat. Ziel Klums sei es dabei, sich für noch mehr für Diversität in der Modelbranche einzusetzen.

Plus-Size-Männer und zweimal Heidi

Mehr Auswahl und mehr Sendetermine: Die 20. Staffel wird in diesem Jahr außerdem an zwei Tagen pro Woche ausgestrahlt: dienstags werden die männlichen Bewerber auf dem Weg ins Modelgeschäft begleitet und donnerstags die Frauen. "Viele großartige Menschen haben sich für meine 20. Staffel beworben. Da all diese tollen Persönlichkeiten nicht in einen einzigen Donnerstagabend passen, gibt es jetzt sechs Wochen lang dienstags nur Boys", wird Chefjurorin Klum in einer Pressemitteilung zitiert.

In Folge 13 (Ausstrahlung am 27. März) sollen die Männer und Frauen aufeinander treffen und in den restlichen Episoden in gemeinsamen Folgen antreten.

"GNTM" wird zum Familientreffen

Auch hochkarätige Gastjuroren dürfen in der Jubiläumsstaffel nicht fehlen: Tochter Leni Klum (20) unterstützt Mama bei der Beurteilung der Kandidatinnen und Kandidaten, genauso wie Ehemann Tom und sein Bruder Bill Kaulitz (35). Topmodel Naomi Campbell (54) und die französische Schauspiellegende Catherine Deneuve (81) wurden bereits in einem Instagram-Video auf dem Account der ProSieben-Sendung enthüllt.

Demnach nehmen auch "GNTM"-Siegerin Lena Gercke (36), Sixties-Kultmodel Lesley "Twiggy" Lawson (75), Topmodel Romee Strijd (29) und die Männer-Models Johannes Huebl (47) und David Gandy (44) auf dem Jurystuhl neben Klum Platz.