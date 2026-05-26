Das Fest wird verfilmt: Bestseller wird ARD-Film mit Anna Schudt und Hans Löw

Lucy Frickes Bestseller-Roman "Das Fest" wird verfilmt - mit Hans Löw und Anna Schudt in den Hauptrollen. Die Dreharbeiten in Berlin laufen noch bis 19. Juni, die Ausstrahlung ist für 2027 als ARD-Mittwochsfilm geplant.
Lucy Frickes Bestseller-Roman "Das Fest" kommt ins Fernsehen. Im Auftrag des Hessischen Rundfunks (hr) laufen seit einigen Wochen die Dreharbeiten in Berlin. In der Hauptstadt spielt auch die Romanvorlage. Noch bis zum 19. Juni wird gedreht, die Ausstrahlung als ARD-Mittwochsfilm ist für 2027 geplant. Die Regie führt Rick Ostermann; das Drehbuch stammt von Lucy Fricke selbst, gemeinsam mit David Ungureit. Produziert wird der Film von Senator Film Produktion im Auftrag des hr.