Das Fest wird verfilmt: Bestseller wird ARD-Film mit Anna Schudt und Hans Löw

Lucy Frickes Bestseller-Roman "Das Fest" wird verfilmt - mit Hans Löw und Anna Schudt in den Hauptrollen. Die Dreharbeiten in Berlin laufen noch bis 19. Juni, die Ausstrahlung ist für 2027 als ARD-Mittwochsfilm geplant.

Lucy Frickes Bestseller-Roman "Das Fest" kommt ins Fernsehen. Im Auftrag des Hessischen Rundfunks (hr) laufen seit einigen Wochen die Dreharbeiten in Berlin. In der Hauptstadt spielt auch die Romanvorlage. Noch bis zum 19. Juni wird gedreht, die Ausstrahlung als ARD-Mittwochsfilm ist für 2027 geplant. Die Regie führt Rick Ostermann; das Drehbuch stammt von Lucy Fricke selbst, gemeinsam mit David Ungureit. Produziert wird der Film von Senator Film Produktion im Auftrag des hr.

In der männlichen Hauptrolle ist Hans Löw zu sehen. Er spielt Jakob, ein Mann, der seinen 50. Geburtstag am liebsten einfach ausfallen lassen würde. Kein Kuchen, keine Gäste, kein Tamtam. Jakob bevorzugt Einsamkeit und Selbstmitleid, darin, so heißt es in der Produktionsbeschreibung, hat er reichlich Übung.

Anna Schudt zieht ihn aus der Reserve

Doch es gibt jemanden, der diesen Plan schlicht ignoriert: Ellen, Jakobs langjährige Freundin, gespielt von Anna Schudt. Sie lockt ihn aus seiner Wohnung hinaus, in eine Stadt, von der er sich längst nichts mehr erhofft. Schon gar keine Wunder. Was dann passiert, folgt der Logik des Unerwarteten: Begegnungen mit Menschen aus seiner Vergangenheit, Momente, die er für abgehakt hielt, Gespräche, die er nie führen wollte.

Hochkarätig besetzte Produktion

Neben Hans Löw und Anna Schudt sind Arnd Klawitter, Marita Breuer, Nina Kunzendorf und Neelesha Barthel in weiteren Rollen zu sehen. Hinter der Kamera verantwortet Philipp Sichler die Bildgestaltung, Susanne Abel das Szenenbild, Sabine Keller das Kostümbild. Das Casting liegt bei Nathalie Mischel und Patrick Dreikauss, die Produktionsleitung bei Valeska Bochow. Die Redaktion beim hr haben Jörg Himstedt und Erin Högerle inne, als Produzenten fungieren Ulf Israel und Reik Möller.

Lucy Frickes Roman war nach seinem Erscheinen zum Publikumserfolg geworden - eine Geschichte über einen besonderen Tag, der eigentlich keiner sein sollte, und dann trotzdem alles verändert.