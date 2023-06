Was geht 2023 beim Marktplatzfest?

Das Fest der Feste in Ludwigsburg

6 Im vergangenen Jahr wurde bei bestem Wetter gefeiert. Foto: Simon Granville

Das Fest der Feste in Ludwigsburg findet am Samstag, 24. Juni, statt. 36 Vereine stemmen das Großevent. Aber auch Sponsoren sind wichtig. Von ihnen hängt die Qualität und die Zukunft des Festes ab.









Wenn in Ludwigsburg Marktplatzfest ist, dann ist gefühlt die halbe Stadt auf den Beinen. Und dazu kommen noch viele, viele Gäste von außerhalb. Und deshalb dürfen sich jetzt schon alle freuen und mit dem Countdown beginnen: In drei Wochen ist es wieder soweit: Am Samstag, 24. Juni, findet das Fest der Feste im Herzen Ludwigsburgs statt. Der Startschuss fällt – wie immer – um 12 Uhr.