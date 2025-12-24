Das erwartet die Zuschauer: Der Bares für Rares-Weihnachtsabend - mit Horst Lichter und Freunden

Auch 2025 verbringt das "Bares für Rares"-Team gemeinsam den Heiligabend. Horst Lichter lädt Experten und Händler erneut zum besinnlichen Beisammensein. Gemeinsam wird gekocht, gelacht - und einander überrascht.
An Heiligabend dürfen sich die Fans der ZDF-Trödelshow erneut auf ein besonderes Geschenk freuen: Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr versammelt sich das "Bares für Rares"-Team auch 2025 wieder, um gemeinsam Weihnachten zu feiern. Am Mittwoch, den 24. Dezember, zeigt das ZDF um 20:15 Uhr "Der 'Bares für Rares'-Weihnachtsabend - mit Horst Lichter und Freunden".