Das erwartet die Zuschauer: Der Bares für Rares-Weihnachtsabend - mit Horst Lichter und Freunden

Auch 2025 verbringt das "Bares für Rares"-Team gemeinsam den Heiligabend. Horst Lichter lädt Experten und Händler erneut zum besinnlichen Beisammensein. Gemeinsam wird gekocht, gelacht - und einander überrascht.

An Heiligabend dürfen sich die Fans der ZDF-Trödelshow erneut auf ein besonderes Geschenk freuen: Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr versammelt sich das "Bares für Rares"-Team auch 2025 wieder, um gemeinsam Weihnachten zu feiern. Am Mittwoch, den 24. Dezember, zeigt das ZDF um 20:15 Uhr "Der 'Bares für Rares'-Weihnachtsabend - mit Horst Lichter und Freunden".

Für Moderator Horst Lichter (63) ist es eine Herzensangelegenheit: Im vertrauten Händlerraum empfängt er seine langjährigen Weggefährten zum festlichen Beisammensein. Statt um Raritäten und Höchstgebote dreht sich diesmal alles um Gemeinschaft und Besinnlichkeit.

Gemeinsam am Herd

Das Besondere an diesem Abend: Die Trödelshow-Familie bereitet gemeinsam das Weihnachtsessen zu. Während in den Töpfen die Festtagsgerichte köcheln, plaudern die Beteiligten über persönliche Weihnachtsrituale und teilen Anekdoten aus ihrer Kindheit. Zwischen Schnippeln und Rühren blicken sie zudem auf die Höhepunkte des ausklingenden "Bares für Rares"-Jahres zurück.

Mit dabei sind bekannte Gesichter der Sendung: Die Expertinnen Wendela Horz und Annika Raßbach sowie die Händler Fabian Kahl, Walter "Waldi" Lehnertz, Susanne Steiger und Julian Schmitz-Avila folgen Lichters Einladung.

Musikalische Überraschungen

Horst Lichter hat aber natürlich auch einige Überraschungen für seine "Bares für Rares"-Familie in petto. Sängerin Leslie Clio (39) präsentiert ein Medley der schönsten Weihnachtslieder und sorgt damit für stimmungsvolle Momente. Noch emotionaler dürfte es werden, wenn ein Kinderchor eigens für die Runde auftritt.

Wer den Abend nicht vor dem Fernseher verbringen kann oder möchte, hat Glück: Die Sendung steht bereits am Ausstrahlungstag ab 18 Uhr in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit - und bleibt dort bis zum 24. Juni 2026 verfügbar. Eine willkommene Option für alle, die das Weihnachtsfest zunächst im Kreis ihrer eigenen Familie genießen wollen.