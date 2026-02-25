Das Erste zeigt vier seiner Filme: Drehbuchautor Uli Brée schwärmt von seiner Muse Adele Neuhauser

Das Erste zeigt in vier Wochen vier Filme von Drehbuchautor Uli Brée, in drei davon steht Adele Neuhauser in der Hauptrolle vor der Kamera. Im Interview spricht der Erfinder der "Tatort"-Figur Bibi Fellner über das eingespielte Team - und erklärt, warum er trotz des großen Erfolgs kürzertreten will.
Uli Brée (geb. 1964) ist einer der produktivsten Drehbuchautoren im deutschsprachigen Raum - ab heute Abend kann sich das TV-Publikum einmal mehr davon überzeugen. Das Erste zeigt an vier aufeinanderfolgenden Mittwochen Filme aus seiner Feder: Los geht es am 25. Februar um 20:15 Uhr mit "Faltenfrei" (2021), gefolgt von "Ungeschminkt" (4. März), dem brandneuen "Makellos - Eine kurze Welle des Glücks" (11. März) und dem ebenfalls neuen Film "So haben wir dich nicht erzogen" (18. März).