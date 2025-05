Erst im zweiten Wahlgang ist CDU-Chef Friedrich Merz (69) am heutigen Dienstag im Bundestag zum neuen Bundeskanzler gewählt worden. Aufgrund des politischen Novums in der Geschichte der Bundesrepublik haben deutsche TV-Sender im Laufe des Tages kurzfristig ihr Programm geändert.

"Brennpunkt" im Ersten

Schon am Nachmittag begleitete das Erste ab 15:00 Uhr mit einem zweistündigen "Tagesschau extra" die brisanten Ereignisse in Berlin. Im Anschluss an die "Tagesschau" ist nun zur Primetime ein rund 25-minütiger "Brennpunkt" geplant. Moderiert wird "Brennpunkt: Das Drama um die Kanzlerwahl" von Markus Preiß (47). Die ursprünglich für diese Sendezeit angekündigte Sendung "Farbe bekennen", in der sich Friedrich Merz den Fragen von Preiß stellen wollte, entfällt.

Später am Abend, nach den "Tagesthemen", läuft um 23:15 Uhr "Fast gescheitert: Friedrich Merz, Kanzler", ein 15-minütiger Film von Anna Herbst, der direkt zu "maischberger" überleitet. Es entfällt das ursprünglich für diesen Sendeplatz angekündigte Politikerporträt "Am Ziel: Friedrich Merz".

Weitere Sondersendungen

Auch weitere große deutsche Sender blicken auf die dramatischen Ereignisse des Tages. Das ZDF zeigt am Abend im Anschluss an die "heute"-Nachrichten ab 19:30 Uhr "ZDF spezial: Wahl im zweiten Anlauf - Friedrich Merz ist Kanzler". Shakuntala Banerjee (52) moderiert den Blick "auf diesen historischen Tag".

Bei RTL beleuchtet indes Pinar Atalay (47) ab 22:15 Uhr in einem "RTL Direkt" die Ereignisse. "Wie geht es jetzt weiter, wie beschädigt ist der CDU-Chef und Kanzlerkandidat? Der Tag im Bundestag, die Reaktionen", heißt es zur Beschreibung vonseiten des Senders.