Mehrere deutsche TV-Sender haben im Laufe des Tages aufgrund des Todes von Papst Franziskus (1936-2025) kurzfristig ihr Programm geändert. Auch für den Abend sind mehrere Programmänderungen angekündigt.

"Brennpunkt" im Ersten

Während es im Ersten bereits am Vormittag eine zweistündige Strecke zum Tod des Papstes und am Nachmittag ein "Tagesschau extra" zu sehen gab, wird der Sender im Anschluss an die Tagesschau zur Primetime einen rund 20-minütigen "Brennpunkt" zeigen. Verantwortet vom Bayerischen Rundfunk und unter der Moderation von Andreas Bachmann, soll in der Sondersendung auf das Leben Franziskus' zurückgeblickt werden. Außerdem widme man sich laut einer Pressemitteilung der Frage, wie es im Vatikan nun weitergeht. Zu Wort kommen sollen der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing (64), und Annette Schavan (69), ehemalige Botschafterin am Heiligen Stuhl.

Die "Tagesthemen" sollen dann bereits um 22:05 Uhr mit einer längeren Ausgabe an den "Tatort" anschließen. Gegen 22:30 Uhr ist die Ausstrahlung eines halbstündigen Nachrufs mit dem Titel "Ein Papst für die Armen" geplant. Eine längere Fassung des Nachrufs steht in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit.

Weitere Sondersendungen

Das ZDF zeigt sowohl um 16:45 Uhr als auch um 19:20 Uhr laut aktuellem Programmplan ein "ZDF spezial" unter dem Titel "Trauer um Papst Franziskus". Außerdem wird die Dokumentation "Papst Franziskus - Ein Leben" mehrfach genannt - ab 17:30 Uhr und ab 22:15 Uhr. Im "heute journal" ab 21:45 Uhr und im "heute Xpress" ab 00:35 Uhr dürfte es ebenfalls vorwiegend um Papst Franziskus gehen.

RTL zeigt unterdessen um 20:15 Uhr ein rund 15-minütiges "RTL Aktuell Spezial: Der Papst ist tot - Trauer um Franziskus". Entsprechend wird "Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche" voraussichtlich ab 20:30 Uhr zu sehen sein.

Der Sender Arte stellt derweil ab sofort online zum Abruf die rund 75-minütige Doku "Zeitenwende im Vatikan? - Papst Franziskus und die Zukunft der Kirche" und die gut 90-minütige Dokumentation "Vatikanstadt. Ein Hauch von Ewigkeit" zum Abruf bereit. Daneben ist der Beitrag "Tod von Papst Franziskus: Sein Kampf gegen Ungerechtigkeit" zu sehen und ab 22. April "Mit offenen Karten - im Fokus Vatikan: kleiner Staat mit Weltmacht".

Papst Franziskus ist im Alter von 88 Jahren verstorben. "Heute Morgen um 07:35 Uhr ist der Bischof von Rom, Franziskus, in das Haus des Vaters zurückgekehrt", hatte Kardinal Kevin Farrell am Ostermontag mitgeteilt. Der Papst hatte einen mehrwöchigen Aufenthalt in der Gemelli-Klinik in Rom hinter sich. Er wurde seit Mitte Februar aufgrund einer Bronchitis, später wegen einer beidseitigen Lungenentzündung und einer polymikrobiellen Infektion behandelt und nach 38 Tagen entlassen. Am Sonntag konnte er noch an der Ostermesse im Vatikan teilnehmen und den Segen "Urbi et Orbi" spenden.