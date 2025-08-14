Das erkannte er mit 50 Jahren: Leonardo DiCaprio fühlt sich emotional wie 35

Im vergangenen November hat Leonardo DiCaprio seinen 50. Geburtstag gefeiert. Doch auf emotionaler Ebene sei er eher 35 geworden, erklärte er jetzt.
Leonardo DiCaprio (50) fühlt sich um einiges jünger als er ist. In einem "Esquire"-Interview fragte Paul Thomas Anderson den Hollywoodstar: "Wenn du nicht wüsstest, wie alt du bist, wie alt wärst du dann gerade?" DiCaprio antwortete knapp: "32". Auch auf emotionaler Ebene sei er jünger. Er erzählte, er sei im vergangenen Jahr "emotional 35" und nicht 50 Jahre alt geworden.