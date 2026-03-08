Das Ergebnis der Landtagswahl BW in Ihrer Gemeinde

Wie geht die Landtagswahl Baden-Württemberg bei Ihnen vor Ort aus? Hier berichten wir die Ergebnisse für alle 1101 Gemeinden – auch schon als Zwischenstand.
Baden-Württemberg wählt am Sonntag einen neuen Landtag. Welche Partei liegt bei der Landtagswahl 2026 in Ihrer Stadt vorn, wie schneiden die Direktkandidierenden ab? Das berichten wir für alle 1101 Kommunen in Baden-Württemberg – samt Zwischenständen, sobald mindestens ein Wahlbezirk in einer Gemeinde ausgezählt ist. Bis dahin zeigen wir am Sonntagnachmittag historische Wahlergebnisse und benennen die Kandidatinnen und Kandidaten vor Ort. Ebenso berichten wir die Ergebnisse aller 70 Wahlkreise.