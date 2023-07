8 Richard Geigers ursprünglicher Berufswunsch war Forstwirt. Ein tragisches Unglück bewegte ihn dazu, einen neuen Weg einzuschlagen. Foto:

Richard Geiger aus Oberstenfeld-Gronau ist Baggerführer und virtuoser Meister seines Fachs. Mit einer bemerkenswerten Präzision seziert er ein Abbruchhaus. Begleitet wurde er dabei von dem Fotografen, der dort aufgewachsen ist.









Freiberg am Neckar - Mit scharfem Blick wie ein Adler blickt Richard Geiger aus seinem Cockpit. Gleich wird sein Baggerarm wieder wie ein Schnabel ein Stück Holz aus dem Dachgebälk seiner heutigen Beute zupfen: ein altes Fachwerkhaus in Freiberg am Neckar, das der Oberstenfeld Stück für Stück zerlegt. Selbst die allerkleinsten Metallteile zieht der Greifarm des Baggers aus dem Holz und trennt sie.