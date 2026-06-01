Das Ende der letzten Staffel: Schlimmer als Game of Thrones? Fan-Reaktionen zum Euphoria-Ende

Mit dem Finale der dritten Staffel von "Euphoria" endet auch der HBO-Serienhit. Die Meinungen der Fans über die letzte Folge sind gespalten.
Mit der gerade in den USA ausgestrahlten, letzten Folge der dritten Staffel endet "Euphoria". Das hat HBO kurz nach der Erstausstrahlung unter anderem dem Branchenmagazin "Variety" bestätigt. Es ist ein Finale, das viele sprachlos zurücklässt. Wer nicht gespoilert werden möchte, sollte die sozialen Medien vorerst meiden - zumindest viele der Beiträge auf X, Instagram und Co., in denen es um die Serie geht.