1 Viele Weihnachtsleckereien sind für Hunde absolut tabu: Schokolade, Rosinen, Zimt und alkoholhaltige Speisen sind für sie gesundheitsschädlich. Foto: dpa/Jens Wolf

Weihnachtszeit ist Naschzeit: Hundebesitzer sollten allerdings aufpassen, denn nicht jedes Leckerli vom Weihnachtsteller ist hundefreundlich. Die Auswahl ist entscheidend.











Mandarinen, Schokolade, Nüsse: All das finden wir in der Weihnachtszeit in Socken, Stiefeln oder schön präsentiert auf einem Teller. Wer die Naschereien dort auch leicht erschnüffeln kann: unser Hund. Doch welche Weihnachtssnacks dürfen wir mit ihm teilen?