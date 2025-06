Mark Hamill (73) sorgt mit einem überraschenden Geständnis für Aufsehen in der "Star Wars"-Fangemeinde. Der legendäre Luke-Skywalker-Darsteller hat seinen ersten Film der epischen Weltraum-Saga seit dessen Premiere vor 47 Jahren nicht mehr angeschaut.

"Ich habe ihn seit seinem Erscheinen nicht mehr gesehen", erklärte Hamill am Freitag in der "3rd Hour of Today"-Show. "Meine Söhne schauen ihn sich an - besonders Nathan ist ein großer Fan. Ich habe ihn gesehen, als er herauskam, und schaue ihn einfach nicht noch einmal an."

Keine Nostalgie für eigene Werke

Der Schauspieler machte deutlich, dass er grundsätzlich nicht gerne seine eigenen Filme wiedersieht. "Ich bin nicht einer von denen, die sagen: 'Hey, lass uns einen meiner Filme anschauen!'", scherzte Hamill. Diese Einstellung überrascht umso mehr, da "Star Wars" nicht nur seine Karriere prägte, sondern zu einem der erfolgreichsten Franchises der Filmgeschichte wurde.

Hamill verkörperte Luke Skywalker in der ursprünglichen Trilogie und kehrte später für die Sequel-Filme zurück. Sein Charakter fand 2017 in "Die letzten Jedi" sein Ende, auch wenn er in "Der Aufstieg Skywalkers" noch einmal als geisterhafte Erscheinung zu sehen war.

Zukunft ohne Luke Skywalker

Trotz seines Todes schließt Hamill eine Rückkehr als Luke zwar nicht kategorisch aus. Aber "ich denke, ich hatte meine Zeit", sagte er in einem Interview mit "People" anlässlich seines neuen Films "The Life of Chuck". "Ich bin wirklich dankbar, ein Teil davon gewesen zu sein, aber ich denke, der Fokus sollte auf der Zukunft und den neuen Projekten und den neuen Leuten liegen."

Über den kommenden "Starfighter"-Film im "Star Wars"-Universum weiß Hamill wenig und ist nicht beteiligt. Er freut sich jedoch darauf, Ryan Gosling (44) in der Hauptrolle zu sehen: "Ich mag auch seinen Humor."