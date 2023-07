1 Werden Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga bald zur Regel? Foto: imago/Sven Simon

Am Donnerstag erhofft sich der Fußball weitere Signale für einen Neustart der Bundesliga. Zuvor wird heftig diskutiert – wir haben Expertenmeinungen aus unterschiedlichen Bereichen zusammengefügt.









Stuttgart - Wenn am kommenden Donnerstag die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder die weiteren Schritte in der Corona-Krise berät, erhofft sich auch der Fußball zwar noch keine Entscheidung, aber zumindest wichtige Signale. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) möchte die Saison gerne zu Ende spielen. „Wir werden bereit sein“, sagte DFL-Chef Christian Seifert in Bezug auf einen möglichen Startschuss – den nur die Politik in Verbindung mit den Gesundheitsbehörden und dem Robert-Koch-Institut (RKI) geben kann.