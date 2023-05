1 Nicht nur über dem VfB Stuttgart hat sich ein schweres Gewitter zusammengebraut. Foto: Baumann

Das gesamte Team von Hannover 96 muss zwei Wochen in Quarantäne, beim VfB Stuttgart gibt es einen infizierten Mitarbeiter: Wird die Saison der Zweiten Fußball-Bundesliga zumindest vorübergehend ausgesetzt? Und was wären die Folgen?









Stuttgart - Die vermeintliche Erfolgsnachricht durfte der VfB Stuttgart bereits am 28. Februar verkünden. Nur einen Tag nach dem Start des freien Ticketverkaufs waren alle Eintrittskarten für das Duell gegen den Hamburger SV vergriffen – restlos ausverkauft ist seitdem die Mercedes-Benz-Arena beim geplanten Topspiel gegen den Aufstiegskonkurrenten am 6. April (20.30 Uhr). Den Dank an die Fans verknüpfte der VfB mit der Hoffnung, dass aus dem Stadion auch in den „wenigen verbleibenden und umso bedeutenderen Heimspielen“ dieser Saison „eine weiß-rote Festung“ werde.