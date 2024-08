Das Buch erscheint 2026: Gegen Halbwahrheiten: US-Star Liza Minnelli schreibt ihre Memoiren

Der Film und die Serie gefielen Schauspielerin, Sängerin und Broadway-Star Liza Minnelli nicht. Sie möchte ihre Lebensgeschichte doch selbst zu Papier bringen. In ihren Memoiren will sie ehrliche Einblicke in ihren Werdegang und ihr Leben im Rampenlicht geben.

Der US-amerikanische Verlag Grand Central Publishing kündigte am 6. August den Erwerb der Memoiren von Showbiz-Ikone Liza Minnelli (78) an. Der Verlag gab zudem bekannt, dass das Buch voraussichtlich im Frühjahr 2026 als gedruckte Hardcover-, E-Book- und Audio-Ausgabe erscheinen wird. Ganz allein wird Minnelli das Buch nicht verfassen, ihr langjähriger Freund und Geschäftspartner Michael Feinstein (67) steht ihr als Mitwirkender zur Seite.

Die 78-jährige selbst meldete sich mit einem Instagram-Post zu Wort. In der Bildunterschrift schreibt sie: "Heute öffne ich mein Herz und meine Lunge, um eine Geschichte zu erzählen, die noch nie erzählt wurde. Meine. Ich offenbare meine Worte und teile Wahrheiten."

Liza Minnelli: "Es ist meine eigene Geschichte"

Ein Statement der Schauspielerin ist in der Meldung des Verlags mit inbegriffen und offenbart die vielfältigen Gründe, die Minnelli dazu brachten, das Projekt zu starten. "Erzählt es, wenn ich nicht mehr da bin", lautete ihre ursprüngliche Philosophie und sie war der Meinung, dass erst nach ihrem Tod ein Buch über ihr Leben erscheinen solle.

Doch mehrere Ereignisse trugen zu ihrer Meinungsänderung bei: "Ein sabotierter Auftritt bei der Oscarverleihung vor Milliarden von Menschen, ein Film mit verdrehten Halbwahrheiten, eine kürzlich erschienene Miniserie, die es einfach nicht richtig gemacht hat." Schließlich platzte dem Broadway-Star der Kragen, in der Mitteilung schreibt Minnelli: "Eines Abends beim Abendessen beschloss ich, dass es meine eigene verdammte Geschichte ist. Ich werde sie mit euch teilen, weil ihr mir so viel Liebe gegeben habt."

Worum wird es gehen?

Die Memoiren versprechen einen persönlichen Einblick in ihren Werdegang. Sie sollen Minnelli auf ihrer ereignisreichen Reise mit all ihren Höhen und Tiefen begleiten: von ihrer Kindheit im Rampenlicht bis hin zu ihren großen Erfolgen, ihren turbulenten Ehen und ihren Kämpfen mit Drogenmissbrauch. Das Buch soll alle Erfahrungen enthüllen, die sie zu einer der fesselndsten Künstlerinnen der Unterhaltungsgeschichte gemacht haben.

Wer ist Liza Minnelli?

Als Tochter der Schauspiellegende und Sängerin Judy Garland (1922-1969) und des Filmregisseurs Vincente Minnelli (1903-1986), wuchs Liza Minnelli im Rampenlicht auf.

Mit nur 19 Jahren schrieb sie Broadway-Geschichte, als sie als jüngste Frau aller Zeiten einen Tony Award für ihre Rolle in "Flora the Red Menace" gewann. Für ihre Rolle in "Cabaret" (1972) wurde sie mit dem Oscar in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" ausgezeichnet. Auch im Fernsehen brillierte Minnelli mit ihrem Programm "Liza with a Z" - 1973 bekam sie dafür einen Emmy. Viele weitere prestigeträchtige Ehrungen folgten, darunter auch der Grammy Legend Award 1989.

Somit ist Liza Minnelli Mitglied der kleinen Gruppe von "EGOT"-Preisträgern, also Künstlerinnen und Künstler, die alle vier wichtigsten Preise der Entertainmentbranche - Emmy, Grammy, Oscar und Tony - gewonnen haben.

"Lady peaceful, Lady happy"

In der Verlags-Mitteilung schreibt Minnelli, dass sie endlich angekommen sei und bezeichnet sich als "Lady peaceful, Lady happy" - ein Verweis auf ihr Lied "Maybe This Time" (1978). Ihren Fans versichert sie: "Bis dieses Buch erscheint, sollt ihr wissen, dass ich lache, sicher bin, von geliebten Menschen umgeben zu sein und gespannt darauf bin, was hinter der nächsten Kurve des Lebens auf mich zukommt."