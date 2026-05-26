"Mich in Christine zu verlieben, war das Beste, was ich je getan habe": "Sex and the City"-Star Cynthia Nixon feiert ihren Hochzeitstag mit rührenden Worten - und mit Bildern vom Set ihrer neuen Serie "The Gilded Age".
Cynthia Nixon (60) feierte ihren Hochzeitstag offenbar bei der Arbeit. Die aus "Sex and the City" bekannte Schauspielerin teilte auf Instagram Bilder, die sie mit ihrer Frau Christine Marinoni am Set ihrer Serie "The Gilded Age" zeigen. Nixon trägt darauf ein Diadem auf dem Kopf, das sie auch in ihrer Rolle als Ada Brook in der Serie von "Downton Abbey"-Schöpfer Julian Fellowes (76) tragen könnte. Das Ehepaar umarmt sich auf den Fotos, auf einem Bild küsst Nixon ihre Frau auf die Wange.