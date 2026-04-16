Das Beste an uns bist du: RTL-Moderatorin Janique Johnson ist erstmals Mutter geworden

RTL-Moderatorin im Babyglück: Janique Johnson ist erstmals Mutter geworden. Auf Instagram teilt die Nachrichtensprecherin und Wettermoderatorin das erste Bild ihrer Tochter.
RTL-Moderatorin Janique Johnson (35) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Dies verkündet die Nachrichtensprecherin und Wetterfee mit einem süßen Post auf Instagram. "Das Beste an uns bist du", schreibt Janique Johnson zu einem Foto, das zeigt, wie die frischgebackene Mama das Babyhändchen hält. "Willkommen, Babygirl", schreibt sie weiter und fügt zwei pinkfarbene Herzchen an.