Das Beste an uns bist du: RTL-Moderatorin Janique Johnson ist erstmals Mutter geworden

RTL-Moderatorin Janique Johnson (35) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Dies verkündet die Nachrichtensprecherin und Wetterfee mit einem süßen Post auf Instagram. "Das Beste an uns bist du", schreibt Janique Johnson zu einem Foto, das zeigt, wie die frischgebackene Mama das Babyhändchen hält. "Willkommen, Babygirl", schreibt sie weiter und fügt zwei pinkfarbene Herzchen an.

Bei "RTL" sagt Janique Johnson: "So viele Monate habe ich mich vorgefreut und trotzdem fühlt es sich noch total surreal an, jetzt plötzlich Mama von so einem kleinen, warmen, weichen und unschuldigen Wesen zu sein." Die Geburt sei ohne Komplikationen verlaufen. "Aber als 'einfach' würde ich sie auch nicht bezeichnen. Teilweise war die Geburt sehr herausfordernd und mein Respekt für Frauen und Mütter ist seitdem nochmal deutlich mehr gewachsen", so Johnson.

Schwangerschaft live am TV verkündet

Mitte Oktober 2025 verkündete die Moderatorin ihre Schwangerschaft live am TV - als letzte Meldung in der Nachrichtenausgabe bei RTLzwei, wo sie danach noch einige Monate schwanger weitermoderierte. Als Wettermoderatorin bei "Punkt 6" hingegen hörte Johnson schon früher auf. "Für das Baby und mich ist es besser nicht morgens um 3 im Sender anzufangen", so ihre Begründung.

Auf Instagram teilte Johnson beim Start in die Babypause ihre liebsten Schwangerschafts-Looks vor der Kamera. Sie schrieb: "Diese Zeit mit 'Co-Moderatorin' werde ich nie vergessen. Dankbar für all die schönen Sendungs-Outfits, die ich in den letzten Monaten tragen durfte". Sie ergänzte: "Das hier ist nur eine Auswahl meiner Lieblingslooks. Privat setze ich jetzt im Mutterschutz eher auf Jogginghosen, Leggings und bequeme Pullis".