Das Babygeschlecht bleibt privat: Jeanette Biedermann gibt seltene Einblicke in ihre Schwangerschaft

Jeanette Biedermann zeigt sich bei einem Event in Hamburg mit Babybauch und spricht offen über ihre Schwangerschaft. Beim Geschlecht ihres Kindes zieht sie jedoch eine klare Grenze: Sie kenne es, werde es aber nicht verraten.
Jeanette Biedermann (46) hat sich bei einem Presse-Event des Schuhhändlers Deichmann in Hamburg strahlend mit Babybauch gezeigt - und zugleich klare Grenzen gezogen. Die Sängerin, die ihre Schwangerschaft erst vor wenigen Monaten öffentlich gemacht hatte, betonte, dass sie darüber nur gesprochen habe, weil es nicht mehr zu verheimlichen war. "Ich habe einmal gesagt, dass ich schwanger bin, weil man es nicht übersehen kann und weil ich weiterhin arbeiten, rausgehen und Dinge tun möchte", sagte sie. "Sonst hätte ich es wahrscheinlich gar nicht gesagt."