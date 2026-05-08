Das Babygeschlecht bleibt privat: Jeanette Biedermann gibt seltene Einblicke in ihre Schwangerschaft

Jeanette Biedermann zeigt sich bei einem Event in Hamburg mit Babybauch und spricht offen über ihre Schwangerschaft. Beim Geschlecht ihres Kindes zieht sie jedoch eine klare Grenze: Sie kenne es, werde es aber nicht verraten.

Jeanette Biedermann (46) hat sich bei einem Presse-Event des Schuhhändlers Deichmann in Hamburg strahlend mit Babybauch gezeigt - und zugleich klare Grenzen gezogen. Die Sängerin, die ihre Schwangerschaft erst vor wenigen Monaten öffentlich gemacht hatte, betonte, dass sie darüber nur gesprochen habe, weil es nicht mehr zu verheimlichen war. "Ich habe einmal gesagt, dass ich schwanger bin, weil man es nicht übersehen kann und weil ich weiterhin arbeiten, rausgehen und Dinge tun möchte", sagte sie. "Sonst hätte ich es wahrscheinlich gar nicht gesagt."

Bei dem Event mit Promis und Influencern trug Biedermann trotz Schwangerschaft Stilettos - eine bewusste Entscheidung. Im Alltag sehe es ganz anders aus: "Meistens sind es Leggings, T-Shirt und irgendwelche Schlappen. Mir passen nicht mehr so viele Klamotten." Den Ausflug in die Hansestadt habe sie als Gelegenheit genutzt, "sich mal wieder etwas Vernünftiges anzuziehen" - mit Blümchenkleid und Schmetterlingen in den Ohren. "Ich habe mich nach Frühling und Sommer gefühlt."

Mode in der Schwangerschaft: Ausdruck statt Trend

Dass sich der Blick auf Mode in dieser Zeit verändert, beschreibt Biedermann als natürlichen Prozess. Trends zu folgen sei ihr ohnehin weniger wichtig als früher. "Heute stellt man sich vor den Spiegel und fragt: Was geht hier? Dann bedient man sich aus allem Möglichen, auch gerne aus Retro- und Vintage-Teilen. Das hat für mich eine viel höhere kreative Identität." Mode sei für sie Ausdruck dessen, wie man sich fühle. Nach Hause werde sie in bequemeren Schuhen gehen - die Stilettos "kommen in den Koffer bis Berlin - und zum schicken Abendessen dürfen sie dann wieder raus".

Ihren Schuhschrank aus mehr als 20 Jahren Showbusiness liest Biedermann wie ein Tagebuch: "Den hatte ich bei 'The Dome' an, den bei 'Top of the Pops', den hatte ich an, als ich in China unterwegs war." Ein einziges Lieblingsmodell gebe es nicht. "Sie sind eigentlich alle meine Lieblinge."

Geschlecht des Kindes bleibt Privatsache

Beim gemeinsamen Workshop, bei dem die Gäste neben Coffee-Talk und Fotoshooting unter anderem eine eigene Fußmatte gestalten konnten, richteten sich viele Blicke auf Biedermanns Farbwahl. Rosa oder Hellblau? Die Sängerin ließ sich nicht in die Karten schauen. Das Geschlecht kenne sie, werde es aber nicht verraten: "Es ist ein einzelnes, individuelles Wesen, und über dessen Kopf entscheide ich nicht. Ich bin ein Mensch, der in der Öffentlichkeit steht und dessen Namen man kennt. Aber mein Kind ist es nicht."

Diese Haltung zieht sich konsequent durch: Auch über ihren neuen Partner, der nicht in der Öffentlichkeit steht, äußerte sich Biedermann nicht. Anfang 2025 hatte sie sich nach rund 20 gemeinsamen Jahren von ihrem langjährigen Ehemann Jörg Weißelberg getrennt.

Keine Tipps aus dem Internet

Ebenfalls bei dem Deichmann-Event: Alessandra Meyer-Wölden (43), Mutter von fünf Kindern. Doch nach klassischen Schwangerschaftstipps sucht Biedermann nicht. "Ich glaube, dass es keine Tipps gibt, um ehrlich zu sein. Schwangerschaft und Muttersein sind so individuell." TikTok und Instagram als Ratgeberquelle habe sie sich abgewöhnt. "Ich vertraue meinem Körper, höre auf meine Hebamme, entspanne mich und vertraue dem, was Ärzte sehen können." Das Allerwichtigste ist, sich nicht verrückt machen zu lassen: "Wenn man überall hinhört, bekommt man schnell viele Ängste. Am Ende muss man es selbst fühlen und erleben."

Meyer-Wölden hielt sich ebenfalls mit konkreten Empfehlungen zurück. "Ich bin niemand, der anderen Menschen gern Ratschläge gibt", sagte die 43-Jährige. Ihr einziger Appell, eher als persönliche Erkenntnis formuliert: "Genieße jeden Moment, weil die Zeit so schnell vergeht" Und sich nicht komplett im Muttersein verlieren: "Jahrelang habe ich mich zu 100 Prozent für die Kinder aufgeopfert und bin dadurch ein Stück weit von meinem eigenen Weg abgekommen. Das würde ich heute anders machen."

Zu Biedermanns Stiletto-Wahl beim Event äußerte sich Meyer-Wölden verständnisvoll: In der Schwangerschaft habe man nicht mehr so viele Anlässe auszugehen, dann wolle man sich weiblich fühlen. "Ich glaube aber nicht, dass sie den ganzen Abend darin durchhalten wird."

Auch die 43-Jährige habe früher Schuhe gesammelt, "fast schon einen Schuhfetisch" gehabt. Heute sei ihr Kleiderschrank deutlich minimalistischer. High Heels trage sie noch, aber selten - und nur für besondere Anlässe. Im Alltag greife sie meist zum weißen Sneaker. Ihr Tipp beim Schuhkauf: "Ein Schuh muss länger als fünf Minuten bequem sein, wenn man ihn anprobiert. Selbst ein High Heel darf bequem sein - und trotzdem sexy."

Musik ja, große Bühnenshow nein

Für Biedermann geht es unterdessen nicht nur modisch, sondern auch beruflich um Anpassung. Als Schauspielerin sei sie derzeit in ihrem Profil begrenzt: Die infrage kommenden Rollen beschränkten sich auf schwangere Figuren oder "hinter einem Schreibtisch sitzend, als Sekretärin vom Kommissar". Musik schreibe sie hingegen viel, ein paar Auftritte seien geplant - aber keine langen Shows. "Natürlich gibt es gerade wahrscheinlich keine zweieinhalbstündige Show, das schaffe ich einfach nicht."

Nach der Geburt wolle sie sich die nötige Zeit lassen. "Das Wochenbett braucht seine Zeit. Diese Zeit sollte man sich unbedingt geben - zur Erholung und zum Kennenlernen des Babys." Wie es danach beruflich weitergeht, lasse sie auf sich zukommen. Eines aber stehe für sie fest: "Irgendwann ist es auch wichtig, als Frau wieder zu sich zu kommen."