Das Baby ist da: GZSZ-Schauspielerin Nina Ensmann ist Mutter geworden

Die "GZSZ"-Familie ist wieder ein Stückchen gewachsen: Nina Ensmann (39), die in der RTL-Serie die Rolle der Jessica Reichelt verkörpert, ist Anfang Februar zum ersten Mal Mama geworden. Auf Instagram teilt die Schauspielerin nun ein Video, welches ihren Partner Marc Demmig zeigt, wie er mit dem gemeinsamen Sohn das Krankenhaus verlässt.

"Wir sind überwältigt von so viel Liebe und Glück"

"In diesem Moment bin ich so voller Stolz und Liebe, wie ich es mir nie hätte vorstellen können", schreibt Ensmann zu dem Instagram-Video, auf welchem der Lebensgefährte der Schauspielerin, den gemeinsamen Sohn in einer Babyschale aus dem Krankenhaus trägt. "Marc, mein starker Fels, geht den #prouddaddywalk mit unserem kleinen Nugget aus dem Krankenhaus. Mein Herz ist voller Liebe", schreibt die Schauspielerin weiter und versieht ihren Post mit den Hashtags "StolzeEltern", "Familienliebe" und "hotdaddywalk".

Im RTL-Interview verrät Ensmann, dass sie von "so viel Liebe und Glück" überwältigt sei. Der gemeinsame Sohn sei "das größte und schönste Geschenk, das wir uns vorstellen können". Auch Lebensgefährte Demmig teilt die Freude der frischgebackenen Mama: "Wir können es kaum erwarten, dieses neue Kapitel gemeinsam mit unserem Sohn zu erleben."

Seit 2007 liiert

Nina Ensmann ist seit 2007 mit Marc Demmig, der als Geschäftsführer einer Modelagentur tätig ist, liiert. Im Oktober 2023 gab das Paar auf Instagram die Schwangerschaft bekannt. "Mit einem lachenden und einem weinenden Auge", hatte sich die "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Schauspielerin im Dezember in die Babypause verabschiedet. Lange müssen "GZSZ"-Fans auch nicht auf Ensmann verzichten, die seit 2022 Teil der Serie ist. Bereits ab Sommer 2024 möchte Ensmann als Jessica Reichelt wieder im "GZSZ"-Kiez mitwirken.

"GZSZ" läuft von montags bis freitags ab 19:40 Uhr bei RTL oder auf RTL+.