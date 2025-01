Das Aus in der Champions League: Eine bittere Lehrstunde für den VfB

14 Enttäuschte Spieler beim VfB um Kapitän Atakan Karazor (Mitte), Jeff Chabot (li.) und Jamie Leweling. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Die komplett überforderten Stuttgarter bekommen von Paris Saint-Germain beim 1:4 die Grenzen aufgezeigt. Durch die Niederlage ist das Hoeneß-Team ausgeschieden, denn Manchester City und Dinamo Zagreb ziehen mit Siegen vorbei.











Fassungslos schauten die bereits ausgewechselten Nationalspieler Angelo Stiller und Deniz Undav bei Schlusspfiff von der Reservebank aus in den dunklen Nachthimmel, während die VfB-Kollegen auf dem Platz die Köpfe hängen ließen. Am Ende hatte es nicht sein sollen. Gegen das brillant aufspielende Team von Paris Saint-Germain haben die Stuttgarter bei der 1:4 (0:3)-Niederlage so gut wie keinen Stich gemacht – und sind daher nach einem rabenschwarzen Abend in der Champions League als 26. der Tabelle ausgeschieden. Denn mit Siegen sind Manchester City und Dinamo Zagreb an den Stuttgartern vorbei gezogen.