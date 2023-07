1 Das sind die SPD-Minister (v. l.): Karl Lauterbach, Svenja Schulze, Wolfgang Schmidt, Hubertus Heil, Generalsekretär Lars Klingbeil (hat sich dazu gestellt), Nancy Faeser, und Christine Lambrecht. Foto: dpa/Michael Kappeler

Das neue Bundeskabinett steht. Die SPD setzt in etlichen Ministerien personell interessante Akzente, kommentiert unser Autor Wolfgang Molitor.









Berlin - Auch bei diesem Bundeskabinett wird man sich an die meisten Köpfe und Namen gewöhnen. Bei manchen früher, bei einigen später. Bei dem oder der anderen womöglich auch nicht. Es wird Minister und Ministerinnen geben, die werden an den übergroßen Erwartungen scheitern, während es Kabinettskollegen geben wird, die aus dem Schatten heraustreten und positiv überraschen. So wird das auch in diesem Kabinett sein, das sich erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik rot, grün und gelb kleidet.