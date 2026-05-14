Der Stuttgarter Automobilkonzern setzt verstärkt auf Künstliche Intelligenz. Wie viel Zeit und Geld sich dadurch sparen lässt, hat selbst Mercedes‑CIO Katrin Lehmann überrascht.
Künstliche Intelligenz kann Muster erkennen, Wahrscheinlichkeiten berechnen und Routinen automatisieren. Aufgaben, die früher mühsam und zeitaufwendig waren – etwa große Datenmengen zu analysieren oder Unregelmäßigkeiten aufzuspüren –, lassen sich mit KI deutlich schneller erledigen. Genau darin liegt ihr Reiz für Unternehmen.