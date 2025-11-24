Das ändert sich im nächsten Jahr: Bei Müllgebühren werden Bürger im Rems-Murr-Kreis 2026 kräftig zur Kasse gebeten

Die Abfallgebühren steigen im Rems-Murr-Kreis im kommenden Jahr deutlich an. Welche Gründe dahinterstecken und was das für einen Vier-Personen-Haushalt konkret bedeutet.
Die Entscheidung ist gefallen: Die Müllentsorgung im Rems-Murr-Kreis wird ab Januar 2026 teurer – spürbar teurer. Wie der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung in Backnang mehrheitlich beschlossen hat, steigen die Gebühren für Privathaushalte in den Jahren 2026 und 2027 deutlich an. Besonders betroffen sind Familien und Kleingewerbe.