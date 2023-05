Reisewarnung entfällt – was Sie wissen sollten

Am 1. Juli entfällt die pauschale Einstufung für bisherige Corona-Risikogebiete. Was ändert das konkret?









Berlin - Bisher war die Sache simpel: Länder oder Regionen, in denen sich in den jeweils vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Menschen pro 100 000 Einwohner mit dem Coronavirus infiziert hatten, wurden vom Robert-Koch-Institut (RKI) automatisch als Risikogebieteingestuft. Ebenso automatisch zog dies eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts nach sich – zumindest was „nicht notwendige, touristische Reisen“ betrifft. Und das wiederum bedeutete Testpflicht und digitale Einreiseanmeldung bei der Rückreise nach Deutschland.