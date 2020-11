1 Andrea Berg bei einem ihrer Auftritte Foto: imago images/Georg Ulrich Dostmann

Beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" hatte Andrea Berg einen emotionalen Auftritt. Obwohl sie sich vorgenommen hatte, nicht zu weinen, kamen der Sängerin die Tränen.

Andrea Berg (54) war am Samstagabend in der ARD-Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" zu Gast. Nachdem sie ihr Lied "Das Wunder des Lebens" gesungen hatte, kamen ihr im Gespräch mit Gastgeber Florian Silbereisen (39) die Tränen. Das Lied habe sie vor fast zwei Jahren geschrieben, "als Dankeschön", erklärte sie zu ihrem Song. Und in dieser Zeit jetzt "merkst du auf einmal, dass es plötzlich klick macht", fügte sie in Hinblick auf die Corona-Krise hinzu: "Warum beschweren wir uns immer nur über Sachen, die wir nicht haben. Anstatt uns dafür zu bedanken, was wir erhalten können, was wir haben, den Sonnenaufgang, Freunde, treue Gefährten", so die Sängerin.

"Jede Erinnerung, die wir im Herzen haben, macht uns reich", erklärte Andrea Berg bei ihrem emotionalen TV-Auftritt weiter. "Eines Tages, sicher schon bald, können wir wieder zusammen die Puppen tanzen lassen." Dann stellte die Sängerin fest: "Jetzt heule ich schon wieder!" Und scherzte Richtung Silbereisen: "Jedes Mal bei dir, das bist du!" Dabei habe sie sich fest vorgenommen, "heute nicht zu weinen". Sie wolle "positive Energie, Zuflucht, Hoffnung transportieren". Und daran glauben, "dass es bald wieder so schön wird wie es vorher war".