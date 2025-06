Darunter Bestes Albumcover: Verleihung der Grammys 2026: Termine und neue Kategorien enthüllt

Im nächsten Jahr werden zum 68. Mal die Grammys verliehen. Bei der nächsten Ausgabe des renommierten Musikpreises gibt es einige Neuerungen: Wie auf der offiziellen Homepage der Veranstaltung angekündigt wird, kommen neue Preiskategorien hinzu, was insgesamt zu mehr Nominierungen führt. In diesem Zusammenhang gaben die Veranstalter auch das Datum der Grammy-Verleihung 2026 bekannt.

So gehen die 68. Grammys am 1. Februar 2026 (hierzulande in der Nacht auf den 2. Februar) in der Crypto.com Arena in Los Angeles über die Bühne. Die nominierten Künstlerinnen und Künstler werden am 7. November 2025 bekanntgegeben.

Lesen Sie auch

Country wird in zwei Kategorien unterteilt

Ziel der Neuerungen ist es laut dem Geschäftsführer der Recording Academy, Harvey Mason jr. (57), auf diese Weise "mehr Künstler und eine größere Bandbreite der Musik zu feiern". 2026 werden folglich zum ersten Mal die Kategorien "Bestes Albumcover" sowie "Bestes traditionelles Country-Album" verliehen. Die ursprüngliche Sparte "Bestes Country-Album" wird zugleich noch in "Bestes zeitgenössisches Country-Album" aufgespalten.

Für die Nominierungen Anfang November sind alle musikalischen Werke zugelassen, die zwischen 31. August 2024 und 30. August 2025 offiziell veröffentlicht wurden beziehungsweise noch veröffentlicht werden.