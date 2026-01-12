Darum würde sie selbst nie mitmachen: Darauf freut sich Claudia Obert als Dschungelcamp-Begleiterin

Claudia Obert fliegt nach Australien ins Dschungelcamp - wenn auch nur als Begleitperson. Sie unterstützt Eva Benetatou, die als Kandidatin bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" dabei ist. Sie selbst würde nur unter bestimmten Umständen in den Dschungel.

Claudia Obert (64) reist nach Australien - wenn auch nicht als Kandidatin von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Sie begleitet vielmehr Eva Benetatou (33), die im Dschungelcamp antritt. Trotz eines Altersunterschieds von mehr als 30 Jahren verbindet die beiden Realitystars eine enge Freundschaft. Kennengelernt haben sie sich bei "Promis unter Palmen", wo sie 2019 gemeinsam in der ersten Staffel zu sehen waren.

Känguru als Vorbild für Claudia Obert Claudia Obert ist sogar die Patentante von Eva Benetatous vierjährigem Sohn George. Den hätte Obert gerne mit nach Australien genommen, wie sie RTL verrät. Daraus wird jedoch nichts - die Großmutter kümmert sich währenddessen um ihn. Der Job als Babysitterin Down Under fällt also aus.

Dafür freut sich Claudia Obert darauf, in Australien endlich einmal ein Känguru hüpfen zu sehen. Mit einem Augenzwinkern erklärte sie RTL, sie habe mit dem Tier durchaus Gemeinsamkeiten: "Großer Sprung mit leerem Beutel" - das kenne sie.

Champagner statt Tierurin

Sie selbst würde nie als Kandidatin ins Dschungelcamp ziehen, das hat Claudia Obert in der Vergangenheit immer wieder klargestellt. Für sie kommen nur Formate infrage, bei denen ein gewisser Luxus gewährleistet ist. Und bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gibt es bekanntlich Wasser und Reis statt Schampus und Kaviar.

Sie stehe für "Champagner statt Gülle und Tierurin", bekräftigte die Society-Lady. Eine Teilnahme an der "Mutter aller Ekelshows" sei für sie daher zumindest jetzt keine Option, stellte Claudia Obert klar. Die Produzenten hätten allenfalls dann eine Chance, wenn bei ihr "die Mäuse tot vorm Spind liegen". Soll wohl heißen: Wenn es ihr wirtschaftlich schlechter geht.

In Australien heißt es für Claudia Obert zunächst also Luxushotel statt Feldlager. Laut "Bild" fliegt auch ihr Partner Max Suhr (27) mit.

Oberts Schützling Eva Benetatou trifft in der 19. Staffel des Dschungelcamps ab dem 23. Januar 2026 auf Schauspielerin Mirja du Mont, Reality-Star Umut Tekin, Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher, Schauspieler Stephen Dürr, Reality-Star Samira Yavuz, "Bauer sucht Frau"-Star Patrick Romer, Schauspieler Hardy Krüger, Reality-TV-Star Hubert Fella, Reality-Star Ariel, Musiker Gil Ofarim und Ex-Spielerfrau Simone Ballack.