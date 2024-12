Darum wohnt sie jetzt in Mexiko: Britney Spears flieht aus den USA

1 Britney Spears scheint in Mexiko eine neue Heimat gefunden zu haben. Foto: imago images/VWPics

Hat Britney Spears ihrer US-Heimat etwa den Rücken gekehrt und ist nach Mexiko gezogen? Einen guten Grund scheint sie jedenfalls zu haben.











Ihren Geburtstag am 2. Dezember hat US-Sängerin Britney Spears (43) laut "People" bereits in Mexiko verbracht. Was damals jedoch nach einem temporären Aufenthalt klang und von einem Insider als Urlaub bezeichnet wurde, ist offenbar weit mehr als das: Der Popstar selbst verriet in einem weiteren Instagram-Video inzwischen, nach Mexiko gezogen zu sein. Auch den Grund für den angeblichen Umzug erklärte sie darin.