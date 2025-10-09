Regisseur Fatih Akin kehrt mit "Amrum" zurück ins Kino und zeigt ein stilles, bildgewaltiges Drama über ein Kind im Chaos der letzten Kriegstage. Ein Kinobesuch, der im Gedächtnis bleibt.
Nach Erfolgen wie "Gegen die Wand", "Tschick" und "Rheingold" zeigt Regisseur Fatih Akin jetzt seine sanfteste Seite. "Amrum" ist kein lautes Kinoereignis, kein Spektakel, sondern ein zutiefst menschliches Drama, das die letzten Tage des zweiten Weltkriegs auf der nordfriesischen Insel abbildet. Inspiriert von den Kindheitserinnerungen seines Mentors Hark Bohm, erzählt Akin die Geschichte des zwölfjährigen Nanning.