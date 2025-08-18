Darum sind die Plüschtiere so beliebt: Labubu Dolls: Das süßeste oder hässlichste Mode-Accessoire 2025?

Was ist ein Labubu, fragt sich nicht nur Liam Neeson. Die schräg-süßen Plüschtiere aus Hongkong erobern 2025 die Modewelt. Stars wie Rihanna, Dua Lipa und Kim Kardashian tragen sie - und machen Labubu Dolls zum Accessoire des Sommers.
Als Liam Neeson (73) vor einer Woche in einem Interview verwirrt zugab, dass er "keine Ahnung" habe, was Labubu Dolls sind, ging der Clip viral. "Ist das eine flauschige Puppe? Oder kann man das essen?", fragte der "Nackte Kanone"-Star den Journalisten, als der ihm ein Bild von einer Labubu zeigte. Während Millionen Fans auf TikTok und Instagram die Reaktion des Hollywoodstars feierten, wissen Mode-Insider längst: Die hässlich-süßen Plüschtiere sind 2025 das It-Accessoire schlechthin.