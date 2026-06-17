Chartreuse spaltet die Gemüter, liegt aber voll im Trend. Das Geheimnis beim Styling: Die Farbe braucht Raum und schlichte Basics drumherum. Mit diesen Tipps entfaltet der neon-gelbgrüne Farbton seine volle Wirkung.
Schon im Frühling kristallisierte sich Chartreuse als aufregendste Farbe der Saison heraus, jetzt im Sommer erreicht der Trend seinen leuchtenden Höhepunkt. Wer in den vergangenen Monaten die Laufstege verfolgte, kennt den giftig-leuchtenden Gelbgrünton längst: Bei Prada, Valentino und Balenciaga sorgte er in den Kollektionen für Frühling/Sommer 2026 für markante Kontraste. Doch die meisten verstehen gar nicht, warum diese Farbe überhaupt funktioniert.