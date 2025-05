Darum ging sie ins Dschungelcamp: Tina Ruland kann von ihrer Schauspielerei nicht leben

Schauspielerin Tina Ruland (58) hat in einem Interview mit der Zeitschrift "Bunte" auf die prekäre finanzielle Lage ihres Berufsstandes hingewiesen. Auch sie selbst könne allein von der Schauspielerei nicht leben, gab sie bekannt. Zusätzlich brauche sie andere Einnahmequellen: "Deshalb war ich auch in Reality-Formaten wie dem Dschungelcamp." Nur deswegen könne sie trotzdem "gut leben", so die 58-Jährige weiter.

"Viele Menschen haben immer noch die falsche Vorstellung vom Leben der Schauspieler. Die glauben, wer im Fernsehen ist, lebt in einer Villa", gibt Ruland zu verstehen. Aber die Wahrheit sei eine andere. Sie kenne keine andere Branche, in der die Gagen und Gehälter immer weiter "runtergehen" würden. Schauspieler würden "teilweise deutlich unter Mindestlohn" verdienen.

Lesen Sie auch

Tina Ruland war auch schon bei "Let's Dance"

Die gebürtige Kölnerin wurde Anfang der 1990er-Jahre aufgrund ihrer Rolle der Friseurin Uschi in der Kultkomödie "Manta, Manta" an der Seite von Til Schweiger (61) bekannt. Zuvor startete sie bereits eine Karriere als Model und wurde unter anderem auch in mehreren Ausgaben des Männermagazins "Playboy" abgelichtet.

Insgesamt spielte Ruland in ihrer langen Karriere bereits in mehr als 70 Film- und Fernsehproduktionen mit, unter anderem in den Kinofilmen "Harte Jungs" (2000) und auch in der Fortsetzung "Manta Manta - Zwoter Teil" (2023). Auch in namhaften Serien und Reihen wie "Das Traumschiff", "Der Staatsanwalt", "Ein Fall für zwei" oder dem "Tatort" wirkte Ruland mit. Neben ihrem schon erwähnten Einsatz in der 15. Staffel des RTL-Dschungelcamps "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (2022) war sie außerdem schon in den Formaten "Let's Dance" (2018) und der ProSieben-Spielshow "Destination X" (2024) zu sehen.

Tina Ruland hat aus zwei gescheiterten Beziehungen zwei Söhne und lebt mit ihren Kindern in Berlin.