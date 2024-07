Darum geht der neuen Staffel: Viel Liebesdrama in neuem Trailer Emily in Paris

(eee/spot) 22.07.2024 - 20:27 Uhr , aktualisiert am 22.07.2024 - 20:27 Uhr

Viel Liebesdrama in neuem Trailer "Emily in Paris"

1 Die Männerwelt lässt Emily (Lily Collins) in Staffel vier mehr als einmal verzweifeln. Foto: © 2024 Netflix, Inc./COURTESY OF NETFLIX

Das Liebesdrama zwischen Emily, Alfie und Gabriel nimmt offenbar auch in Staffel vier von "Emily in Paris" kein Ende - oder doch? Der neue Trailer deutet einen spannenden Showdown an.











Das Liebesdreieck zwischen Emily (Lily Collins, 35), Alfie (Lucien Laviscount, 32) und Gabriel (Lucas Bravo, 36) erreicht in der kommenden vierten Staffel von "Emily in Paris" offenbar seinen Höhepunkt. Darauf deutet der neue Trailer zum ersten Teil von Season vier hin, den Netflix am Montag, 22. Juli, veröffentlicht hat.